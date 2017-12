Une carte à vie qui meurt très vite

Les amateurs de la TNT ont toujours été séduits par l'offre de plusieurs marques de démodulateurs proposant la carte Fransat à vie. Alléchante, l'offre est en réalité une arnaque de ladite société qui, régulièrement, initialise ses cartes Viaccess, contraignant les acquéreurs à acheter leur «nouveau» produit pour continuer à bénéficier des chaînes du bouquet. Aux clients qui protestent contre la mise au rebut de leur carte à vie, Fransat explique qu'il n'a jamais été question de durée illimitée des cartes et que pour soi- disant lutter contre le piratage, il lui faut régulièrement bloquer les cartes et les remplacer par de nouvelles évidemment payantes. Une seule réponse à cela, ne plus se fier à l'offre des démos avec la carte Fransat à vie!