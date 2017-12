Une pluie d'étoiles appelée les Géminides

Une étoile filante chaque minute: une pluie de météores, connues sous le nom de Géminides, devrait connaître son apogée dans la nuit de mercredi à jeudi, selon la Nasa. Les Géminides sont le résultat de l'entrée dans l'atmosphère de débris laissés par un objet croisant régulièrement la Terre, Phaéton. Ces étoiles filantes «peuvent être vues à l'oeil nu sous un ciel clair et sombre depuis la plus grande partie du monde, mais le spectacle sera plus beau de l'hémisphère Nord», explique Bill Cooke, directeur du bureau chargé de l'étude des météores à la Nasa. Le ciel ayant été inondé par la lumière de la Lune au mois d'août pendant le spectacle des célèbres Perséides, «les Géminides seront la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année». Cette fois-ci, «le mince croissant de Lune ne gâchera pas le spectacle», ajoute-t-il. Ces

«étoiles filantes» sont en réalité de minuscules débris laissés par «un objet étrange et rocheux nommé 3200 Phaéton» que la Terre croise tous les ans à la mi-décembre.