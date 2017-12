ASL Airlines France ouvre deux lignes vers Oran pour l'été 2018

La compagnie ASL Airlines France a décidé de renforcer son offre vers l'Algérie en annonçant jeudi le lancement de deux liaisons vers Oran au départ de Bordeaux et de Toulon à compter de l'été 2018. Du mois de juillet au mois de septembre, ASL Airlines France desservira une fois par semaine Oran au départ de Bordeaux le mercredi, et de Toulon le lundi. Jusque-là ASL Airlines France effectue des vols passagers pour les principaux tour-opérateurs français et européens. Il y a là, peut-être, une opportunité pour développer la destination Algérie. Mais il faut s'y mettre pour la concrétiser.