Les agriculteurs d'El Oued voient toujours grand

Après s'être imposée comme un pôle agricole de premier ordre à l'échelle nationale, la wilaya d'El Oued fait glisser de quelques crans son ambition et cible désormais le marché mondial. Connaissant l'efficacité des agriculteurs de cette région, les observateurs de la scène agricole nationale ne doutent pas de leur compétence à trouver la solution. Déjà des spécialistes et professionnels agricoles ont mis l'accent, lors d'une rencontre organisée dans le cadre du 2ème Salon national de l'agriculture saharienne «Agro-Souf» sur le fait que la région fait face à un véritable défi, celui de la réalisation d'une production agricole exportable. Les laboratoires de recherches des instituts agricoles seront sollicités pour ce faire. Mais d'ores et déjà, la culture de l'exportation doit être intégrée par les professionnels. Et sachant l'efficacité des agriculteurs d'El Oued, cette intégration est déjà en marche.