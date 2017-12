Les statues du jardin d'Essai retrouvent leur lustre d'antan

Les statues du jardin anglais au jardin d'Essai d'El-Hamma (Alger) ont retrouvé leur lustre d'antan après les travaux de restauration décidés suite à leur «dégradation» en raison de comportements irresponsables et incivils de certains visiteurs. Les travaux de restauration des statues du jardin d'Essai, oeuvres du sculpteur français Emile Jean Joseph Gaudissard, représentant les traditions et us de différentes régions algériennes, ont été faites par l'artiste-sculpteur Ali Boukhalfa. Ce dernier a nettoyé de toutes traces de maquillage, et d'écritures la statue «La danseuse d'Ouled Naïl». Il a remis en état la flûte cassée du musicien amazigh et a «rendu» le sourire à la «Saharienne» qui, de nouveau, arrive à tendre le bras pour nouer son foulard. Ces travaux ont même touché les statues en bronze des deux dames de la tribu d'Ouled Naïl.