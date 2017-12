Sonatrach donne du sens au patriotisme économique

Le groupe Sonatrach a signé jeudi à Alger, trois conventions-cadres avec les groupes publics Algeria chemical specialities (ACS), Divindus (Diverses Industries) et Logitrans, pour la réalisation de prestations, et ce, dans le cadre de la promotion de l'outil de production national. Ces conventions-cadres régiront les modalités de réalisation par les sociétés des trois groupes, des prestations dans des domaines diversifiés tels que les produits chimiques, le pharmaceutique, le transport et fret, la transformation du bois, la transformation métallique, au profit de Sonatrach et de ses filiales. Le groupe Sonatrach a également signé, au cours de la même journée, une quatrième convention-cadre avec l'Etablissement de réalisation des systèmes de vidéosurveillance (Ersv), relevant du ministère de la Défense nationale, portant réalisation, clés en main, des projets dans les domaines de la vidéosurveillance, notamment.