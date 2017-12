Alger: des feux tricolores pour 200 intersections

L'installation des fixations pour le passage de câbles des feux tricolores au niveau de 200 intersections de la wilaya d'Alger a débuté récemment dans le cadre du projet mené par un joint-venture algéro-espagnol spécialisé dans la régulation de la circulation routière à Alger, a indiqué dimanche le directeur général de l'Etablissement de réalisation et de maintenance de l'éclairage public de la wilaya d'Alger (Erma), Abderrazak Bendjeni.Le responsable a fait savoir que son entreprise a entamé, dans un premier temps, l'installation des câbles des feux tricolores au niveau de 200 intersections à partir de la place du 1er-Mai jusqu'à la rue Mohamed- Belouizdad, et ce, dans le cadre de la mise en place du nouveau système visant à mettre fin au problème des embouteillages et à réguler le trafic routier à Alger qui entrera en vigueur en septembre prochain. Abderrazak Bendjeni a précisé que le recours aux feux tricolores pour réguler le trafic routier via un «système intelligent» s'inscrit dans le cadre de «la ville intelligente» où il sera désormais possible de ne plus recourir aux agents de police pour réguler le trafic routier, notamment lors des heures

de pointe.