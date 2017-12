L'addiction au selfie cache une maladie mentale

C'est la très sérieuse revue International Journal of Mental Health and Addiction qui le dit: le selfie n'est pas une simple coquetterie ou un «petit bout» de narcissisme. C'est carrément un symptôme avéré d'un trouble mental. L'affirmation repose sur une étude réalisée par une équipe de chercheurs qui ont travaillé sur un panel de 400 personnes âgées de moins de 27 ans. On leur demande de simplement apprécier leur exactitude sur une échelle de 1 à 5. Les observations ont permis de conclure que la personne est atteinte d'un léger trouble mental qualifié de selfitisme quand elle prend quotidiennement trois selfies, mais ne les publie pas. Le stade aigu est caractérisé par l'envie de mettre les photos en ligne, tandis que le stade chronique est celui où la personne publie au moins six selfies par jour. Selon les psychologues, le malade typique atteint de selfitisme est une personne qui n'est pas sûre d'elle et tente d'attirer l'attention sur soi.