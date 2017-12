Les footeux de Aïn M'lila agacent le roi d'Arabie saoudite

Une énorme banderole, brandie par des supporters dans le stade de la ville de Aïn M'lila a fait le tour de la Toile et ajouté la petite ville algérienne sur la longue liste des opposants à la décision de Trump de transférer l'ambassade américaine à El Qods occupée. Déployée lors d'un match de football de division inférieure, ladite banderole montre la moitié des visages de Donald Trump et du roi d'Arabie saoudite, avec l'inscription «two faces of the same coin», «les deux faces de la même pièce». On peut également lire: «El Qods est à nous.» Ce petit «clin d'oeil» des Ain'Milis a fait le tour des sites Internet du monde entier.

A commencer par des sites saoudiens. Les jeunes Algériens qui font des rencontres de football un moyen d'expression politique ne cessent d'étonner. C'est une forme de liberté d'expression à laquelle, les jeunes tiennent beaucoup.