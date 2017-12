Quand Bouteflika offrait son logement à Arafat

Le soutien indéfectible du président de la République Abdelaziz Bouteflika a été, encore une fois, rappelé, lors du rassemblement de soutien organisé dernièrement à la Coupole. C'est Abdelaziz Belkhadem qui a évoqué l'initiative historique que le président Bouteflika avait prise en 1974 en sa qualité de président de l'Assemblée générale de l'ONU, d'inviter le président Yasser Arafat à la tribune des Nations unies. Belkhadem a tenu à préciser également, que le chef de l'Etat avait même cédé l'habitation qui lui a été apprêtée en sa qualité de président de l'AG onusienne à Yasser Arafat afin de régler le problème de son hébergement. Ce qui a permis à Arafat de prononcer un discours historique dans lequel il ne manquera pas de remercier le président Bouteflika et de rendre hommage à l'Algérie. Depuis cette date, l'Algérie est restée parmi les plus fidèles soutiens à la cause palestinienne et elle continue d'oeuvrer à l'admission pleine et entière de la Palestine en tant qu'Etat membre de plein droit de l'Organisation des Nations unies.