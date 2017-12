Un marché de Noël organisé à Alger

Noel se fête aussi à Alger. Pour ce faire, c'est tout un marché qui a été organisé à l'initiative de l'organisation Caritas. Ce petit marché vise la population de confession chrétienne en Algérie. En plus des Européens, cette population est constituée également de personnes originaires d'Afrique subsaharienne. C'est la deuxième fois que ce marché de Noël s'ouvre à Alger, mais si Caritas était restée extrêmement discrète sur le sujet l'année dernière, l'organisation a cette année décidé de promouvoir l'événement, appelant au «vivre ensemble» entre chrétiens et musulmans. Le nombre d'immigrés originaires d'Afrique subsaharienne ne fait l'objet d'aucune statistique officielle, mais certaines estimations le situent à environ 100 000 sujets. Installé dans la maison diocésaine d'Alger, dans le quartier d'El Biar, le marché propose du miel, du chocolat, des gâteaux, de la bijouterie et des bibelots.