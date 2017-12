Une ordonnance intelligente

L'entreprise e-Sahti, start-up spécialisée dans les systèmes d'information pharmaceutique, lancera bientôt une ordonnance électronique et intelligente destinée aux praticiens de la santé, a-t-on appris du cofondateur de la start-up et de la plateforme Pharmnet-Dz, Karim Ibachirene. Cet outil digital «va permettre aux médecins d'établir des prescriptions numérisées imprimables et enregistrables dans les dossiers numériques des patients d'une manière sécurisée».