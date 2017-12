Celership, une entreprise algérienne qui prépare le Web 3.0

Celership, un nom qui ne vous dit pas grand-chose pour le moment mais il risque fort de devenir un mot de notre quotidien. Car, cette société dont les entrains sont étendus sur le Grand Maghreb, est en train de préparer le Web 3.0. Dans ce sens, les jeunes et très dynamiques responsables de cette entreprise lancent l'événement au nom bien de chez nous Pro , des rencontres hebdomadaires entre les créateurs d'entreprises dans un cadre convivial. Cette initiative qui entre dans le cadre de son activité Celer-talent a pour but de regrouper et coacher les jeunes talents et créateurs d'entreprises en Algérie, pour plaidoyer l'entrepreuneuriat ainsi que pour les initier aux pratiques de digitalisation de leurs processus, leur proposer un accompagnement sécurisé afin de créer le premier grand réseau d'entrepreneurs algériens dans l'ère de la digitalisation. Les inscriptions se font sur le site officiel:Celership.com/celertalent.