L'Algérie absente à la foire de Dakar

Un malheureux concours de circonstance a empêché 57 entreprises algériennes, entre publiques et privées, à prendre part à la Foire internationale de Dakar. Le matériel d'exposition de l'ensemble des exposants algériens, n'est pas arrivé au port de la capitale sénégalaise. L'événement économique le plus couru de l'année et qui rayonne sur toute l'Afrique de l'Ouest se déroulera sans les Algériens. Et pour cause, dans le meilleur des cas, le matériel arrivera à Dakar le 23 décembre. En loupant l'ouverture de l'événement économique majeur, les 57 chefs d'entreprise ont tout simplement raté une autre occasion de briller en Afrique. Le doigt accusateur est pointé en direction de la Safex qui avait 40 jours pour acheminer le matériel et qui tout de même a trouvé le moyen d'être en retard.