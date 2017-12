La police se dote d'un matériel de pesage d'engins

Les brigades de police chargées de la sécurité routière viennent d'être dotées d'un nouveau matériel de pesage de véhicules et d'engins pour une lutte efficace contre les dépassements relatifs aux surcharges représentant des dangers pour les automobilistes et le corps de la chaussée. Ce matériel de pesage (pesée mobile) est installé dans les barrages de contrôle et permet de peser près de 10 fois plus de véhicules par heure que la pesée statique autrefois utilisée et dont le procédé de fonctionnement a été qualifié d'archaïque et dépassé, par les agents de police chargés de cette mission. Le Code de la route prévoit des limitations de poids de véhicules comme une autre forme de sécurité routière.