Les relevés de notes transmis par SMS dès le 2e trimestre

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a annoncé à Guelma, que les relevés de notes des élèves seront transmis aux parents par SMS à partir du deuxième trimestre de l'année 2017-2018. A l'occasion d'une visite d'inspection aux quatre ateliers de la conférence régionale des wilayas de l'Est sur la formation et la gestion, organisée les 18 et 19 décembre en cours, Mme Benghabrit a affirmé que l'envoi des relevés de notes par SMS devait normalement commencer à partir du premier trimestre de l'actuelle année scolaire, précisant que «les préparatifs n'étaient pas préalablement suffisants pour ce faire». Cette procédure s'inscrit dans le cadre du processus de numérisation lancé par le secteur de l'éducation depuis plus d'un an.