Schneider Electric formera les Algériens

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, le ministère algérien de la Formation et de l'Enseignement professionnels, le ministère français de l'Education nationale et la Fondation Schneider Electric ont signé une convention de partenariat pour la création de filières de formation d'excellence dans les métiers de l'énergie, de l'électricité et des automatismes industriels. La convention a été signée le 7 décembre dernier à l'Hôtel Matignon (Paris) par Jean-Michel Blanquer, ministre français de l'Education nationale, Mohamed Mebarki, ministre algérien de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Akli Brihi, président de Schneider Electric Algérie, et Gilles Vermot Desroches, directeur du Développement durable de Schneider Electric et délégué général de la Fondation Schneider Electric. Le Centre algéro-français de l'électricité et de l'énergie (Ceafe) de Rouiba a été sélectionné pour accueillir le pilote de cette collaboration innovante.