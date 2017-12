Algérie-France: hausse du trafic aérien

La France a enregistré une hausse de son trafic aérien de 6,9% en novembre, a indiqué le rapport TendanCiel qui précise que vers l'Algérie le trafic a atteint un résultat positif de 10,1%. Selon l'indicateur du trafic aérien commercial, publié jeudi par le ministère français de la Transition écologique et solidaire, le secteur international, avec une hausse de trafic de +8%, se trouve être le «principal moteur» de la croissance française en novembre 2017, soulignant que l'Afrique est une fois de plus le continent le «plus prometteur» avec une progression à deux chiffres (+12,3%). Cette progression est réalisée avec de bons résultats vers chacun des pays du Maghreb (Tunisie +18,8%, Maroc +16,4%, Algérie +10,1%). L'Algérie est devenue, rappelle-t-on, une destination en nette progression, notamment avec l'ouverture de son ciel aux compagnies aériennes françaises low cost. La compagnie ASL Airlines France a décidé récemment de renforcer son offre vers l'Algérie en annonçant le lancement de deux liaisons vers Oran au départ de Bordeaux et de Toulon à compter de l'été 2018.