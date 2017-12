Celia Algérie rappelle l'ensemble de ses produits

La société d'importation de lait infantile Celia Algérie a renforcé ses mesures de précaution en procédant, désormais, au retrait-rappel de l'ensemble des produits infantiles et nutritionnels fabriqués ou conditionnés dans le site de Craon (France) depuis le 15 février 2017, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué. «Bien que tous les lots aient été analysés et déclarés conformes par le laboratoire vétérinaire régional de Tlemcen, notre priorité est la santé des enfants. Et c'est pourquoi Celia Algérie a décidé de maintenir la procédure de rappel par mesure de précaution», a-t-elle expliqué.