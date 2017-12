La ligne Tindouf-Nouakchott ouverte en mars 2018

Une ligne de transport routier de voyageurs (par bus) reliant la ville de Tindouf à la capitale de la Mauritanie, Nouakchott, sera ouverte avant la fin du premier trimestre de l'année prochaine, a-t-on appris du directeur général de l'Entreprise nationale de transport de voyageurs centre. En marge de sa participation à la délégation des représentants d'agences touristiques pour la promotion de la destination touristique de la wilaya d'El Bayadh, Kilane Abderrazak a indiqué que le lancement de cette ligne de transport de voyageurs par bus est en phase de préparation. Cette ligne permettra le déplacement de voyageurs en Algérie et en Mauritanie, en plus d'encourager les échanges entre les deux pays frères, a-t-il souligné rappelant que l'Algérie et la Mauritanie avaient signé le 8 novembre dernier à Nouakchott un accord portant sur la création d'un poste au niveau de la bande frontalière conjointe en vue d'intensifier la coopération économique et la circulation des personnes entre les deux pays.