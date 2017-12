Un Atlas du cancer en Algérie

Le coordinateur régional Est du Réseau national des registres du cancer et directeur du registre du cancer de Sétif, le professeur Mokhtar Hamdi Chérif, a annoncé l'édition d'un «premier Atlas du cancer pour 20 wilayas de l'est du pays et un troisième Atlas du cancer pour la wilaya de Sétif». Dans une déclaration faite en marge des travaux d'un atelier sur le registre du cancer de l'est du pays, le professeur Mokhtar Hamdi Chérif a indiqué que l'instance chargée du registre du cancer au service de la prévention et d'épidémiologie a édité le premier Atlas du cancer pour 20 wilayas de l'est du pays et un troisième Atlas du cancer pour la wilaya de Sétif. Le troisième Atlas du cancer de la wilaya de Sétif contient toutes les informations et données relatives à cette pathologie entre la période allant de 1986 à 2016, tandis que le premier Atlas du cancer de 20 wilayas de l'Est algérien englobe des données et informations sur cette même maladie depuis 2014 à fin 2016, a ajouté le professeur.