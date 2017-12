Les maisons de jeunes d'Alger à l'heure des vacances scolaires

La direction de la jeunesse et des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger et l'Office des jeunes de la même wilaya, organisent un programme spécial vacances scolaires pour les jeunes de la même wilaya. Ce programme, qui débutera aujourd'hui et ce jusqu'au 4 janvier prochain, prévoit des activités ludiques et pédagogiques à travers toutes les maisons de jeunes de la wilaya. Néanmoins, les maisons de jeunes de Hussein Dey, Souidania et Bab Ezzouar seront à l'affiche avec de belles surprises...