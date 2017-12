Les oeuvres de Kateb Yacine et Assia Djebar traduites en arabe et en tamazight

Bientôt, les oeuvres de Kateb Yacine et celles de Assia Djebar, deux monuments de la littérature algérienne, seront éditées en arabe et en tamazight par les éditions Enag.

«Nous avons obtenu les droits d'auteur des éditions françaises pour la traduction de trois oeuvres de Assia Djebar. Ces écrits seront traduits en arabe et avec la collaboration du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), ils seront, également, disponibles en tamazight», a annoncé, jeudi, Hamidou Messaoudi, directeur général de l'Enag (Entreprise nationale des arts graphiques). Il s'agit, précise-t-il, des romans «Le blanc d'Algérie», «La femme sans sépulture» et «l'Amour, la fantasia». L'entreprise a entamé également le chantier de traduction de la moitié des oeuvres de Kateb Yacine. «50% des écrits de l'auteur de Nedjma seront disponibles en arabe et en tamazight durant l'année 2018», promet-il.