Sida: 45% des cas enregistrés dans l'Ouest du pays

Selon la chef de service des maladies infectieuses du CHU d'Oran, les wilayas dans l'Ouest algérien enregistrent 45% des cas de HIV (Syndrome Immunodéficitaire) sur le plan national en 2016.La région Ouest vient en tête avec 45% des cas de HIV, suivie par le Centre (24%), le Sud-Ouest (15%), l'Est (13%) et enfin le Sud-Est (3%), précise le professeur Nadjet Mouffok, chef de ce service qui prend en charge des patients de 14 wilayas dans l'Ouest du pays. Ces chiffres établis par l'Institut Pasteur concernent l'année 2016, note le professeur Mouffok, rappelant un important travail de dépistage engagé depuis quelques années dans l'Ouest du pays, qui explique le taux élevé de cas HIV dans cette région. «Il est difficile de définir les raisons qui font que l'Ouest soit plus touché que le reste des régions. Un tel diagnostic nécessiterait des études socio-épidémiologiques», estime la même spécialiste qui souligne, toutefois, l'importance du travail de dépistage dans la région Ouest, qui a contribué à la visibilité de cette maladie.