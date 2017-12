Un bébé syrien suscite une solidarité planétaire

Publier ses selfies sur Internet, un geste banal, sauf quand il est porteur d'un message. Depuis quelques jours, les internautes partagent leurs photos en couvrant l'oeil (le gauche, le plus souvent) d'une main. Le geste symbolise leur solidarité avec Karim, un bébé syrien victime de la guerre. Deux mois après sa naissance, le petit a perdu sa mère et son oeil gauche suite à un bombardement, le 29 octobre dernier. Karim n'avait alors que 40 jours. Suite au drame, plusieurs photographes syriens sur place se sont mis à photographier les habitants de la région, hommes, femmes, et enfants, se masquant l'oeil gauche, lançant ainsi une campagne de solidarité et de sensibilisation qui n'est pas passée inaperçue sur la Toile.

Les photos ont été largement relayées sur les réseaux sociaux et l'histoire du bébé a touché les internautes.