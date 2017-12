Ahed Tamimi, une pasionaria palestinienne

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux bruissent autour d'une jeune fille palestinienne de 17 ans: Ahed Tamimi. Des images prises dans le village de Nabi Saleh montrent la jeune Ahed avec sa cousine Nour Naji Tamimi, 21 ans, braver deux soldats israéliens entrés dans leur maison, les bousculer, avec des coups de pied, de poing et des gifles. Nariman Tamimi, 43 ans, la mère de Ahed Tamimi, intervient, cherchant à repousser les soldats. Ces derniers, armés et casqués, se veulent impassibles, puis s'éloignent à reculons. Des proches ont expliqué la prise à partie des soldats par des heurts à Nabi Saleh. La famille a invoqué le fait qu'un de ses membres a été gravement blessé à la tête par une balle en caoutchouc israélienne. Les trois Palestiniennes ont été arrêtées. Le tribunal militaire d'Ofer, près de Ramallah, a décidé la détention de Ahed Tamimi jusqu'à aujourd'hui, accusée d'avoir «attaqué un soldat, nui à la sécurité dans le secteur et incité à la haine». La garde-à-vue de Nour et Nariman, qui comparaissaient hier devant ce tribunal, a également été prolongée jusqu'à aujourd'hui.