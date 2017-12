Décès du premier astronaute à avoir mené une sortie libre dans l'espace

Bruce McCandless II, le premier astronaute à avoir effectué une sortie extra-véhiculaire libre, s'est éteint jeudi dernier, en Californie (Etats-Unis), à l'âge de 80 ans, selon l'Agence spatiale américaine (Nasa). Originaire de Boston, dans l'Etat du Massachusetts (côte Est), il avait fait partie des 19 astronautes sélectionnés en avril 1966 par la Nasa. McCandless avait notamment volé en navette spatiale en 1984 et en 1990. Au cours de sa mission en 1984, il est devenu le premier astronaute à se déplacer librement à l'extérieur du vaisseau spatial en utilisant le fauteuil spatial MMU. La photo le montrant se déplaçant dans le vide est considérée comme l'une des plus classiques de la Nasa. En 1990, sa mission a été marquée par le déploiement du télescope spatial Hubble, encore utilisé aujourd'hui pour observer les étoiles et les galaxies les plus distantes ainsi que les planètes du système solaire.