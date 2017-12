Le tunnel d'El Kentour fonctionnel avant fin 2017

Le tunnel d'El Kentour reliant Constantine à Skikda sur un tronçon de l'autoroute Est-Ouest sera ouvert à la circulation «probablement avant fin 2017», a annoncé le directeur régional de l'Agence nationale des autoroutes (ANA), Mohamed Kafi. Les travaux de réalisation de cette partie de l'autoroute ont été «achevés et les équipements de fonctionnement, de protection et de prévention installés», a-t-il indiqué, mettant l'accent sur son importance pour davantage de fluidité. Le tunnel d'El Kentour, dont seul le tube gauche (vers Constantine) est en exploitation, constitue avec ses 2,5 km, le plus long tunnel de l'autoroute Est-Ouest. Le tube fonctionnel gauche avait été aménagé provisoirement pour recevoir les flux de véhicules dans les deux sens, en attendant la mise en circulation du tube droit dont la réalisation avait accusé beaucoup de retard dû aux «contraintes signalées dans l'installation des équipements d'éclairage, de surveillance et de contrôle».