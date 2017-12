Une rencontre internationale demain sur le patrimoine culturel

Une rencontre internationale sur la valorisation du patrimoine culturel à travers les médias et le traitement médiatique des questions liées au patrimoine se tiendra demain à Alger. Intitulé

«Patrimoine à la Une», cette rencontre va faire le point des expériences des journalistes algériens et étrangers ayant travaillé sur le patrimoine culturel. Le rôle de la «communication institutionnelle dans la valorisation et «la protection du patrimoine» et «la mise en valeur du patrimoine saharien» seront abordés par des journalistes et des cadres du ministère de la Culture. «Les enjeux du journalisme spécialisé dans le patrimoine et le rôle du journaliste dans la promotion du patrimoine culturel comme vecteur de développement du tourisme alternatif» sont également au programme de la rencontre au cours de laquelle l'expérience des Emirats arabes unis dans le domaine du patrimoine immatériel sera présentée.