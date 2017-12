Zohra Bensemra désignée Photographe de l'année 2017

La photo-journaliste algérienne Zohra Bensemra, de l'agence Thomson Reuters, a été désignée «Photographer of the year 2017» par The Guardian, a annoncé le quotidien d'information britannique. Zohra Bensemra a été récompensée pour ses travaux en 2017, notamment sur la sécheresse en Somalie, le conflit contre le groupe terroriste «Etat Islamique» en Syrie et en Irak, la crise des Rohingyas et les élections législatives du 4 mai en Algérie.The Guardian récompense chaque année les photo-journalistes pour agences de presse opérant dans les zones de conflits, dans des camps de réfugiés ou couvrant les actualités locales. Un grand bravo à notre consoeur, première reporter photo maghrébine à décrocher une telle distinction.