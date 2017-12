Des révélations inédites sur Abdelaziz Bouteflika

L'interprète personnelle du chef de l'État, Hafida Ben Chahida, a fait des révélations inédites concernant son travail avec Abdelaziz Bouteflika et a évoqué une facette encore très peu connue de celui-ci. Ainsi, l'interprète a évoqué la passion du président pour les langues étrangères, une des facettes de sa personnalité encore très peu connue. «Il maîtrise les langues, il comprend très bien l'anglais et l'espagnol et est spécialiste de la littérature française et arabe» a ainsi déclaré Hafida Ben Chahida, qui ajoute que le chef de l'État est «extrêmement exigeant» en ce qui concerne la traduction de ce qu'il dit. «Je devais faire très attention et traduire avec la plus grande précision ce qu'il disait, il était extrêmement exigeant» a-t-elle dit.