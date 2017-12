L'inconscience "meurtrière" d'une entreprise des travaux publics

Une personne à bord de son véhicule circulait sereinement le soir sur la route reliant la localité de Tazeka au chef-lieu de commune Takhemaret et relevant de la RN14, quand soudain sans s'apercevoir elle s'est retrouvée avec sa voiture dans une grande tranchée, profonde de près de 3 mètres et traversant la largeur de la RN14. Le chauffeur est sorti indemne, cependant, la voiture a subi de gros dégâts et il a fallu l'intervention très musclée des éléments de la Protection civile ayant fait recours à des engins pour faire sortir le véhicule endommagé. La tranchée, creusée dans la journée par une entreprise en vue d'un grand raccordement d'une canalisation d'eaux usées, n'était pas signalée. L'entreprise a omis de placer par incompétence ou inconscience des plaques de signalisation et s'est suffi de placarder juste une notice qui ne permet aucunement la bonne visibilité en période nocturne.