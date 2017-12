Plus de 100 comptes twitter algériens dépassent les 10 000 followers

Les comptes algériens sur le réseau social twitter gagnent du terrain. Désormais, l'Algérie compte plus de 100 comptes twitter dépassant les 10 000 followers. On trouve dans le haut de ce classement, établi par Maghreb Emergent, les stars de l'Equipe nationale de football, suivies par des médias électroniques et des entités économiques. On trouve également dans le classement des journalistes exerçant en Algérie et ailleurs ainsi que quelques responsables politiques. Les grands absents dans ce classement qui a pris en compte les données du 30 novembre dernier sont les clubs sportifs algériens qui sont pourtant fortement présents sur Facebook. On note également l'absence de comptes qui traitent l'information locale dans ce tableau qui ne classe que les comptes qui dépassent les 10 000 abonnés.