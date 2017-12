Un timbre à l'effigie de Mouloud Mammeri

Dans le cadre du programme de célébration de la naissance de l'écrivain et chercheur Mouloud Mammeri, le Haut-Commissariat à l'amazighité organise, en collaboration avec Algérie poste, une cérémonie d'oblitération 1er jour du timbre à l'effigie de Mouloud Mammeri ce jeudi 28 décembre à 10h à la salle de l'opéra Boualem-Bessaïh-Alger.

Il s'agit de rendre hommage à l'un des précurseurs et pionniers de la recherche dans le domaine de la langue et culture amazighes.

Mouloud Mammeri est aussi l'auteur d'une oeuvre sur la culture amazighe dont «la Grammaire de tamazight», «Poèmes kabyles anciens», «Inayas Cheikh Mohand», «La colline oubliée», «La traversée», «L'opium et le bâton» et «Le sommeil du juste».