El Hadi Ould Ali multiplie les activités

A quelques jours de la clôture de l'année 2017, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, ne cesse de multiplier les sorties sur le terrain et les activités pour boucler cette année sportive. Le ministre alterne sa présence à plusieurs manifestations sportives auxquelles il a donné les coups d'envoi avec, ces dernières semaines, les inaugurations des nouveaux sites et le suivi des travaux au niveau des infrastructures sportives, comme les nouveaux stades de Baraki, Tizi Ouzou et Oran dont l'inauguration est annoncée pour le deuxième semestre de l'année 2018. En outre, il insiste pour suivre de près l'évolution des préparations des rendez-vous sportifs qui doivent se tenir en Algérie, comme les Jeux africains de la jeunesse, prévus du 19 au 28 juillet 2018 à Alger. Le premier responsable du secteur sportif tente aussi d'apaiser les tensions qui existent au sein de la famille sportive, entre le Comité olympique et certaines Fédérations sportives pour entamer une nouvelle page pour l'année 2018.