La Cnas d'Alger s'offre de nouvelles structures

Dans un souci d'efficacité et d'amélioration des conditions de prise en charge de ses usagers, la Cnas Agence d'Alger procédera à l'ouverture de plusieurs pôles pour le dépôt des déclarations et le paiement des cotisations (DAC et DAS). L'opération démarrera du 2 au 31 janvier 2018, auprès des structures suivantes: - Siège de l'agence sis 9 et 11 avenue du 1er Novembre. La division du contrôle employeurs sise 90 rue Didouche-Mourad. Le Centre des allocations familiales sis au 7 rue Alfred de Musset. Centre de paiement Hassen Badi sis rue Si Hanafi, El Harrach. Centre de paiement Birkhadem sis rue Ahmed-Kettou, Birkhadem. «Le but de cette délocalisation est de mettre fin conséquemment aux nombreuses contraintes observées ces dernières années par les chefs d'entreprises notamment la perte de temps et les chaînes interminables qui engendrent des pénalités de retard causées par le non-respect des délais», a expliqué Tayeb Bounedja, directeur de l'agence d'Alger. Le même responsable informe les employeurs à la même occasion qu'ils peuvent effectuer leurs déclarations et paiement à distance via le portail:http//télédeclaration.

Cnas.dz 24/24 et 07/07.