Nouvelle "escapade" de Sadek Djemaoui

Le célèbre auteur de «Djibouha ya Lawlad», Sadek Djemaoui, qui enflammait les stades du pays au début des années 1980, récidive avec deux CD et en langue française. «J'ai toujours chanté en arabe et à travers ces deux nouveaux CD, j'ai voulu faire une entorse à ma vocation première en interprétant des titres en français», déclare-t-il sur les colonnes de notre confrère El Moudjahid.

«L'escapade... est une belle chanson sentimentale dans laquelle j'ai mis beaucoup de poésie à travers une histoire d'amour que je chante», confie-t-il ajoutant que le second CD est une sorte de radioscopie poétique et musicale. «J'ai voulu y apporter un vibrant hommage à la femme avec une véritable orchestration symphonique.» A travers cette reconversion, l'enfant de Aïn Taya s'en va à la conquête d'un autre public, notamment la communauté nationale établie à l'étranger.