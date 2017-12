Touristes étrangers contre réductions de 50% chez Air Algérie

La compagnie nationale de transport aérien, Air Algérie, accordera des réductions allant jusqu'à 50% sur ses tarifs au profit des agences touristiques qui réussiront à convaincre 10 touristes étrangers ou plus de visiter l'Algérie. Ces réductions seront accordées dans le but d'attirer davantage de touristes en Algérie et d'améliorer la contribution du secteur dans l'économie nationale, a révélé le ministre du Tourisme Hassan Mermouri, repris par le média électronique Observalgérie. Le ministre a précisé que la compagnie nationale de transport aérien s'est dite prête à mettre ses appareils à la disposition des agences touristiques avec des réductions de tarifs pouvant aller jusqu'à 50%, à condition que celles-ci garantissent de transporter un nombre minimum de 10 touristes de nationalités étrangères.