Éric Gérard nouveau consul de France à Alger

Éric Gérard vient d'être désigné comme nouveau consul général de France en Algérie, succédant à son prédécesseur Jean Wiet qui s'occupera du dossier de visas, et ce en attendant l'annonce du nom du remplaçant du prestataire de services du consulat de France en Algérie TLS Contact. Selon Echorouk, le consul fraîchement nommé occupait le poste de consul de France à Marrakech depuis 2013. Eric Gérard qui est conseiller des affaires étrangères françaises et actuellement en mission à l'administration centrale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a été nommé consul général de France à Alger à compter de demain.