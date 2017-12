Ahed Tamimi, sa mère et sa cousine toujours détenues

Le tribunal militaire israélien d'Ofer, en Cisjordanie, a prolongé lundi dernier la garde à vue de trois Palestiniennes apparaissant dans une vidéo virale sur un incident survenu en Cisjordanie occupée, a indiqué la police. Ahed Tamimi, âgée de 17 ans et présentée menottée au tribunal, sa mère Nariman Tamimi, 43 ans, et sa cousine Nour Naji Tamimi, 21 ans, resteront détenues jusqu'à jeudi, selon la police. Les trois femmes sont les protagonistes d'images tournées le

15 décembre dans le village de Nabi Saleh près de Ramallah, apparemment avec un téléphone portable, et qui ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias israéliens et palestiniens. Les trois Palestiniennes ont été arrêtées la semaine dernière.