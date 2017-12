Diveco 2 porte six projets de création de réserves marines

Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a annoncé six projets de création de réserves marines dans les wilayas de Chlef, Tizi Ouzou, Jijel et Oran pour mettre en valeur et protéger la biodiversité marine des côtes algériennes. Dans le cadre du Programme algéro-européen d'appui à la diversification de l'économie du secteur de la pêche (Diveco 2), une ferme d'élevage de jeunes poissons d'eau de mer importés de l'étranger avait été réceptionnée hier dans la wilaya de Tipasa, pour un coût de réalisation de 400 000 euros.