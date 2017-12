L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite

L'Arctique a continué de se réchauffer à un rythme deux fois plus élevé que la température mondiale en 2017. Ce réchauffement rapide a provoqué des températures de l'air à des niveaux parmi les plus élevés de l'histoire et des températures océaniques supérieures à la moyenne et il a eu des impacts sur les humains, les océans et les écosystèmes, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Les mois entre janvier à novembre indiquent que 2017 sera la troisième année la plus chaude jamais enregistrée, derrière 2016 et 2015, et devrait être la plus chaude en l'absence du phénomène El Nino, prédit l'OMM, en ajoutant: «La couverture de glace marine de l'Arctique et de l'Antarctique demeure à des plus bas records». «Ce qui est important, c'est la tendance générale et, à long terme, le réchauffement observé depuis fin 1970», a déclaré Omar Baddour, chercheur à l'OMM. «Avec la hausse des températures, nous assistons à des conditions météorologiques plus extrêmes avec d'importants impacts socio-économiques», a-t-il dit.