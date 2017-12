Privée de visas par Riyadh, la Fédération israélienne d'échecs exige des "compensations"

Contrairement à ce qu'ont affirmé par avance certains médias, l'Arabie saoudite a bel et bien refusé d'accorder des visas aux sept Israéliens qui voulaient profiter de l'organisation d'un championnat d'échecs international pour briser la glace. Et sans surprise aucune, la Fédération israélienne des échecs a réclamé mardi des compensations financières à la Fédération internationale. Il s'agit de la première compétition internationale d'échecs dont l'organisation est confiée à l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a, dans un premier temps, refusé d'accorder des visas aux joueurs de trois pays: l'Iran, son grand rival au Moyen-Orient, le Qatar, avec qui elle est engagée dans un bras de fer, et Israël, avec qui elle n'a pas de relation diplomatique. Lundi dernier, la Fédération internationale a annoncé avoir réussi à «obtenir des visas pour les joueurs du Qatar et de l'Iran», mais non pour les compétiteurs de l'Etat hébreu. En réaction, la Fédération israélienne des échecs demande des compensations financières de la Fide pour les sept joueurs «qui ont subi un préjudice professionnel et financier» dans cette affaire. Elle a également demandé «l'annulation immédiate» de toute autre compétition internationale prévue en Arabie saoudite dans les deux ans à venir.