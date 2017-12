2 millions de personnes à Times Square pour le réveillon

Quelque deux millions de personnes sont attendues demain dans le célèbre quartier de Times Square à New York pour les célébrations du Nouvel An, par une température inhabituelle de -10°C, un rassemblement qui fera l'objet de mesures de sécurité encore renforcées. Malgré les conditions climatiques, nettement moins favorables qu'en 2016 où le mercure flirtait avec 0°C, ils viendront du monde entier pour honorer une tradition vieille de 110 ans. «Cet événement annuel est l'une des choses que les gens, aux Etats-Unis et dans le monde, associent le plus à New York», a rappelé le maire, Bill de Blasio, lors d'un point de presse.