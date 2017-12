Le patrimoine amazigh à l'honneur à Oran

La première édition de la semaine du patrimoine amazigh se tiendra du 9 au 14 janvier prochain à Oran sous le slogan «Yennayer nous rassemble», a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation, organisée par la direction de la culture et l'association Numidia en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports, comporte un cocktail varié d'activités artistiques, mettant en exergue la richesse de la culture amazighe. Plusieurs expositions seront organisées à cette occasion présentant des aspects culturels amazighs dont l'art culinaire, les manuscrits, la sculpture, les tableaux d'art et les instruments de musique. Le public d'Oran sera aussi au rendez-vous avec le carnaval d'Ayred, le folklore amazigh présenté par la troupe Atbalan, des lectures poétiques et la projection de films dont Machahou et Azul. Des conférences littéraires sont également programmées.