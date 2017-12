Un réfugié sahraoui construit des maisons à partir de bouteilles en plastique

Quelle belle innovation que celle faite par un jeune réfugié sahraoui dans un camp de Tindouf. Tateh Lehbib Breica a décidé un jour d'utiliser des bouteilles en plastique pour rendre sa maison familiale plus résistante. Tateh empile les bouteilles, remplies de sable et de paille, les unes sur les autres créant ainsi un isolant et une fondation solide pour sa maison.Construite de façon circulaire, elle résiste ainsi mieux aux tempêtes dévastatrices et l'isolation permet de résister à la chaleur extrême du Sahara. Grâce à une aide du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le jeune homme a pu construire 25 nouvelles maisons nécessitant chacune environ 6000 bouteilles d'après Global Citizen. Ces constructions ont donc permis de recycler près de 150.000 bouteilles en plastique qui, autrement, auraient fini dans la nature.Les innovations naissent dans le besoin...