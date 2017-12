Une Algérienne désignée chef de mission par l'ONU

L'Algérienne, Leila Zerrougui, a été nommée représentante spéciale et chef de la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (Monusco). Cette femme de 61 ans se verra ainsi à partir du 31 janvier prochain confier une mission des plus importantes et délicates. Elle succède à Maman Sambo Sidikou, Nigérien, qui achève son mandat en janvier 2018, a précisé M. Dujarric. Leila Zerrougui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'Etat de droit et de la protection des civils, et a démontré ses compétences en matière de gestion et de leadership. Elle a également été représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour les enfants et les conflits armés de 2012 à 2016 et représentante spéciale adjointe du secrétaire général et chef adjoint de la Monusco de 2008 à 2012. Leila Zerrougui est née en 1956, diplômée de l'Ecole nationale d'administration, à Alger, en 1980. Depuis 1993, elle a occupé diverses fonctions académiques dans des facultés de droit en Algérie.