463 millions de dollars "cachés" dans nos forêts!

Finalement nos forêts ne sont pas si pauvres qu'on le pense. Une richesse y est cachée et sera prise par celui qui sera le plus inventif et entreprenant. Selon les spécialistes en la matière, rien que la filière liège offre une valeur moyenne des exportations de l'ordre de 4 643 millions de dollars. Selon une fiche technique élaborée par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, les potentialités de la forêt et les opportunités d'investissement, existent notamment dans la filière liège. Selon cette même étude, il est possible d'exploiter à hauteur de 80 000 à 100 000 quintaux/an au niveau des wilayas d'El Tarf, Jijel, Skikda et Tizi Ouzou notamment. Cela sans compter les plantes médicinales et la filière bois, réputées au niveau des wilayas de Batna, Tlemcen, Khenchela et Béjaïa, celle-ci offre une possibilité d'exploitation de 500 000 mètres cubes/an.