Des immeubles pour les personnes aux besoins spécifiques

Le secteur de l'habitat a été renforcé pour la première fois, par la construction de modèles d'immeubles destinés à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques et conçus conformément aux normes internationales en vigueur, outre l'aménagement des espaces externes pour faciliter le déplacement de cette catégorie. Lors de l'inauguration, hier, d'un prototype de logements destinés aux personnes aux besoins spécifiques, sur le site de la cité des 1200 Logements Le Palmier à Reghaïa, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué que «la conception des cités selon les exigences des personnes aux besoins spécifiques est indispensable et découle de notre conviction que cette catégorie a aussi le droit de vivre comme les autres catégories». «Nous comptons généraliser cette expérience à d'autres sites prochainement».