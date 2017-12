Le magazine Géo consacre un grand reportage aux Amazighs

Dans son édition de janvier 2018, l'édition française du magazine de voyage et de connaissance du monde Géo consacre aux peuples nomades un dossier de 20 pages intitulé «la voix berbère». L'information donnée par TSA précise que ce dossier est réalisé par Djamel Alilat (pour les textes) et Ferhat Bouda (pour les photos, en noir et blanc exclusivement). Un reportage qui propose au lecteur la découverte des peuples berbères dispersés entre neuf pays. Ce reportage va présenter les «témoignages tangibles de leur histoire», et de «nombreuses preuves de leur génie bâtisseur». Ainsi, à Boumia, dans l'Aurès algérien, sera présenté le Medracen, un mausolée des Numides. Ce legs de l'ancien Royaume est toujours menacé et fait partie des 100 monuments les plus en danger de la planète, selon World Monuments Fund.